Grevenkrug. Ein Kuhstall in Grevenkrug im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist in der Nacht zu Dienstag abgebrannt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, konnten alle Tiere gerettet werden. Der Bauer habe sich beim Retten der Tiere leicht verletzt und sei daher kurzzeitig in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die Brandursache war zunächst unklar. Der Schaden belaufe sich schätzungsweise auf eine sechsstellige Summe.

