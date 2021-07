Reinbek. Drei Menschen sind bei einem Auffahrunfall auf der K80 bei Reinbek (Kreis Stormarn) leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren an dem Unfall am Montagnachmittag drei Autos beteiligt. Die Verletzten seien vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Ein Auto musste abgeschleppt werden. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar.

