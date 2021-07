Transfrau auf der Reeperbahn beleidigt und geschlagen

Hamburg. Vor einem Schnellrestaurant an der Hamburger Reeperbahn ist eine Transfrau von einem Unbekannten geschlagen und verletzt worden. Der etwa 20 bis 30 Jahre alte Mann habe die Frau in der Nacht zum Samstag aus mutmaßlich transfeindlicher Motivation heraus beleidigt, teilte die Polizei am Montag mit. Die 33-Jährige habe das eine Weile über sich ergehen lassen, dann habe sie den Mann geschubst. Der habe daraufhin so stark zurückgeschlagen, dass die 33-Jährige auf den Hinterkopf stürzte und kurze Zeit bewusstlos war. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter flüchtete. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. Die Ermittlungen übernahm der für Hasskriminalität zuständige Staatsschutz.

