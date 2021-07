Experten sprengen Weltkriegsgranate in Lübeck

Lübeck. Experten des Kampfmittelräumdienstes haben am Sonntagabend eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg am Klempauer Hof-See in Lübeck gesprengt. Ein Angler hatte die englische Splittergranate am Nachmittag während der Fahrt mit seinem Boot im Uferbereich entdeckt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 57-Jährige alarmierte daraufhin die Polizei. Beamte sperrten den Wanderweg an dem See zwischenzeitig ab, damit die Experten die Weltkriegsgranate vor Ort kontrolliert sprengen konnten.

© dpa-infocom, dpa:210719-99-438074/2