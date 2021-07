Herzhorn. Ein Feuer in einer Maschinenhalle in Herzhorn (Kreis Steinburg) hat großen Schaden angerichtet. Die Halle, in der mehrere landwirtschaftliche Maschinen standen, brannte in der Nacht zu Freitag komplett nieder, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nach einer ersten Schätzung beträgt der Schaden rund 600.000 Euro. Die Ursache für das Feuer war zunächst nicht bekannt, die Kriminalpolizei ermittelt.

