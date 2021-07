Pflastersteine auf die Fahrbahn gelegt: Ein Schwerverletzter

Hamburg. Unbekannte haben Pflastersteine auf die Hamburger Kennedybrücke gelegt und so einen Unfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer ausgelöst. Der 22-Jährige habe nicht mehr bremsen können und sei beim Überrollen der Steine schwer gestürzt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Ermittler suchen Zeugen für den Vorfall am frühen Mittwochmorgen. Sie gehen davon aus, dass die Pflastersteine von einer Baustelle in der Nähe stammten. Sie lagen auf den Fahrbahnen beider Richtungen.

