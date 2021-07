Rollerfahrer bleibt auf der Flucht in Dornenhecke stecken

Süderbrarup. Ein junger Rollerfahrer ist auf der Flucht vor der Polizei in Süderbrarup (Kreis Schleswig-Flensburg) in einem Dornengebüsch stecken geblieben. Der 17-Jährige hatte nach Angaben der Polizei Reißaus genommen, als er einen Streifenwagen bemerkte. Während der Fahrt bog der 17-Jährige das Nummernschild um. Er wich teilweise auf den Gehweg aus und fuhr in eine Wohnstraße. An deren Ende versuchte der junge Mann, mit seinem Roller durch ein Dornengebüsch zu brechen, was misslang. Er stürzte vom Fahrzeug, rappelte sich wieder auf und versuchte es zu Fuß. Schließlich gab er auf.

Zum Problem wird für den Jugendlichen jetzt nicht nur, dass er nach Angaben der Polizei mit mehr als einem Promille betrunken war. Im fehlte auch eine Fahrerlaubnis für den Roller, der zudem nicht versichert war. Auch gehörte das Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug. Nach einer Blutprobe durfte der junge Mann in Begleitung seines Vaters nach Hause.

© dpa-infocom, dpa:210714-99-382638/2