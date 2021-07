NAH.SH streicht Begriff "Schwarzfahren" aus einer Broschüre

Kiel. Der Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein (NAH.SH) will angesichts der Debatte in anderen Städten den Begriff "Schwarzfahren" künftig gänzlich vermeiden. "NAH.SH hat den Begriff eigentlich nie verwendet, wir finden "Fahren ohne gültige Fahrkarte" klarer", sagte Sprecher Dennis Fiedel am Mittwoch. Er finde sich nur einmalig in einer Broschüre. "Dort werden wir ihn aber auch künftig durch den bei uns sonst üblichen Begriff ersetzen." Zuvor hatten die "Kieler Nachrichten" berichtet.

Am Dienstag hatten in Hamburg der HVV und die Hochbahn erklärt, künftig auf den Begriff "Schwarzfahren" zu verzichten. Ähnliche Pläne gab es zuletzt in München, Nürnberg, Berlin und Hannover. Hintergrund solcher Vorhaben sind oft Debatten, dass die Wortwahl Menschen diskriminieren könne. Über die Herkunft des Begriffes "Schwarzfahren" gibt es verschiedene Erklärungsansätze.

© dpa-infocom, dpa:210714-99-378799/2