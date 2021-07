FDP fordert zeitnah Konzept für Luftfilter in Schulen

Eine Lehrerin schreibt in einer Schule an die Tafel.

Kiel. Die FDP hat rasche Konzepte für den Einsatz von Luftfilteranlagen in Schleswig-Holsteins Schulen gefordert. "Ebenso stehen das Bildungsministerium und die Kommunen als Schulträger hier gemeinsam in der Pflicht, sich Gedanken um Finanzierung und Umsetzung zu machen, damit der Präsenzunterricht zum Schulbeginn gewährleistet werden kann", sagte FDP-Bildungspolitikerin Anita Klahn am Dienstag. Sie freue sich, dass bei der CDU bundesweit ein Umdenken in dieser Frage einsetze. "Dem kann sich dann hoffentlich auch Schleswig-Holstein anschließen."

"Die Bundesförderung über festinstallierte Anlagen ist zwar richtig, kommt aber für einen sofortigen Schutz an den Schulen zu spät", sagte Klahn. Zu einem effektiven Infektionsschutz gehörten als Ergänzung mobile Luftfilter, deren Wirksamkeit durch Studien belegt sei.

Zuvor hatte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) mobile Anlagen als Zusatzoption beim Schutz gegen das Coronavirus bezeichnet. Sie forderte den Bund auf, seine Förderprogramme sofort, umfassend und unbürokratisch für den Erwerb mobiler Luftfiltergeräte zu öffnen. Diese seien aber kein Allheilmittel.

Der SPD-Bildungspolitiker Martin Habersaat reagierte sarkastisch auf Priens Forderung. "Eil: Luftfilter können doch helfen, an den Schulen trotz Pandemie so normal wie möglich zu unterrichten", twitterte Habersaat. "Wissenschaftliche Sensation: Das gilt nur, wenn der Bund sie bezahlt."

