Pflegekräfte sind häufiger krank als andere Beschäftigte

Kiel. Pflegekräfte in Schleswig-Holstein fehlen nach Angaben der Techniker Krankenkasse (TK) häufiger wegen Krankheit als Beschäftigte anderer Berufe. 2020 fielen bei der TK versicherte Pflegekräfte im Schnitt 23,9 Tage krankheitsbedingt aus, wie die TK am Dienstag mitteilte. In anderen Berufsgruppen betrug die Zahl der Fehltage dagegen durchschnittlich 16,7 Tage.

Der Leiter der TK-Landesvertretung Schleswig-Holstein, Sören Schmidt-Bodenstein, sieht eine Ursache in der starken Belastung des Pflegepersonals. Es sei wichtig, den Beruf attraktiver zu gestalten, etwa durch mehr Geld, bessere Arbeitsbedingungen und mehr digitale Unterstützung.

