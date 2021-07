Kriminalität Psychisch kranker Mann löst Polizeieinsatz in Eutin aus

Eutin. Ein augenscheinlich psychisch kranker Mann hat in Eutin (Kreis Ostholstein) einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Anwohner hatten am Montag darüber berichtet, dass der 34-Jährige mit einem Megafon auf der Straße Hassparolen rief, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der polizeibekannte Mann drohte demnach lautstark, er habe ein Messer und wolle ein Blutbad anrichten. Zuvor soll er bei einem Streit angedeutet haben, es als Kampfsportler auch mit mehreren Polizisten aufzunehmen.

Die Polizei forderte die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit der 1. Einsatzhundertschaft an und nahm den Mann schließlich auf einer anderen Straße fest. Zuvor hatten die Beamten vergeblich das Haus des Mannes umstellt sowie dort und bei dessen Bekannten nach ihm gesucht. Eine Amtsärztin ordnete die Einweisung in eine Fachklinik an.

