Brokdorf. Ein Feuer in einem reetgedeckten Einfamilienhaus in der Nähe des Kernkraftwerks Brokdorf hat in der Nacht zum Dienstag rund 600.000 Euro Schaden verursacht. Das Gebäude brannte lichterloh, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Auch mehrere Wirtschaftsgebäude gerieten in Brand. Menschen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Zuvor hatten Medien berichtet.

