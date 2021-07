370 Hamburger Gefangene vollständig gegen Corona geimpft

Auch für die Gefangenen in Hamburgs Haftanstalten bringt Corona Einschränkungen mit sich. Doch die Impfkampagne macht hinter Gittern Fortschritte.

Hamburg. 370 Gefangene sind in Hamburg bereits vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Weitere Insassen der sechs Hamburger Haftanstalten hätten sich schon vor ihrem Haftantritt impfen lassen, sagte ein Sprecher der Justizbehörde. An der Impfkampagne beteiligen sich neben den Anstaltsambulanzen auch externe mobile Impfteams. Die Behörde erwartet, dass die Impfquote durch den Einsatz des Mittels von Johnson & Johnson recht kurzfristig steigt. Bei diesem Impfstoff genügt eine Spritze. Wie hoch die Impfquote derzeit ist, konnte der Sprecher nicht sagen. Das sei wegen der hohen Fluktuationen der Gefängnisinsassen nicht möglich.

Die Zahl der geimpften Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalten darf aus Datenschutzgründen nicht erfasst werden. Die Behörde geht aber aufgrund von freiwilligen Rückmeldungen davon aus, dass 75 bis 80 Prozent der Bediensteten immunisiert sind.

Seit mehr als einem Monat sind die Hamburger Gefängnisse coronafrei. Der letzte Covid-19-Fall bei einem Gefangenen sei am 21. Mai aufgetreten, die letzte Infektion bei einem Bediensteten am 11. Mai bekannt geworden. Ende April hatten 50 Insassen und 16 Mitarbeiter der Untersuchungshaftanstalt unter Quarantäne gestanden. 11 Gefangene und 20 Mitarbeiter waren in jenem Monat nach Angaben des Senats positiv getestet worden.

Für die Untersuchungsgefangenen bedeutet Quarantäne den Einschluss in der Zelle, keinen Besuch, auch nicht von Anwälten, sowie keine Teilnahme an Veranstaltungen und Freistunden. Nach der aktuellen Corona-Verordnung müssen Gefangene bei ihrer Aufnahme nach wie vor zunächst 14 Tage isoliert werden. Besuche dürfen nur mit Trennscheibe stattfinden.

Die Zahl der Hamburger Gefangenen schwankt stark. Mitte Juni saßen 1839 Menschen hinter Gittern. Auf eine Kleine Anfrage der CDU-Bürgerschaftsfraktion hatte der Senat erklärt: "Eine vollständige Impfung aller impfbereiten Gefangenen und Untergebrachten ist schon aufgrund der hohen Fluktuation bei den Gefangenen unwahrscheinlich."

