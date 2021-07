22-Jähriger bei Angriff mit Schere schwer verletzt

Boostedt. Nach einer mutmaßlichen Attacke in einer Flüchtlingsunterkunft in Boostedt hat das Amtsgericht die einstweilige Unterbringung des Tatverdächtigen in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Der 25-Jährige soll einen 22 Jahre alten Asylbewerber am Mittwochabend zunächst unvermittelt angegriffen und später mit einer Schere attackiert haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Syrer erlitt mehrere Stichverletzungen im Oberkörper und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Gegen den Verdächtigen werde wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Der Ägypter wurde leicht verletzt. Das Motiv für den Angriff ist noch unbekannt. Den Angaben zufolge könnte der 25-Jährige möglicherweise in einem psychischen Ausnahmezustand gewesen sein.

