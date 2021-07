Tourismus Barkassen-Tourguide Maike Brunk will Vorurteile abbauen

Hamburg. Maike Brunk, 49, Tourguide durch den Hamburger Hafen, will bei ihren Fahrten auch Vorurteile über einige Stadtteile abbauen. "Wenn ich den Leuten sage, wir fahren nach Rothenburgsort, Hamm-Süd und Hammerbrook, dann denken viele, "da kann es doch nicht schön sein"", sagte Brunk der Deutschen Presse-Agentur. Nach einer Barkassen-Tour über die Bille - entlang idyllischer Kleingärten und schmucker Hausboote - hätten dann einige ihre Meinung geändert, ebenso bei ihren Touren "Rund um Wilhelmsburg". "Viele sagen dann zu mir: "Oh, ist das schön hier, hier müssen wir unbedingt noch mal wiederkommen"", so die 49-Jährige, die seit 2007 ausgefallene Touren durch den Hamburger Hafen anbietet.

© dpa-infocom, dpa:210712-99-347677/2