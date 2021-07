Brandgeruch: Großeinsatz wegen heißgelaufener Zugbremsen

Bargteheide. Wegen Brandgeruchs durch heiß gelaufene Zugbremsen hat es am Bahnhof Bargteheide einen Großeinsatz von Rettungskräften gegeben. Fünf Menschen seien mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorsorglich behandelt worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Sonntag. Eine 15-Jährige wurde in eine Klinik gebracht. Der betroffene Regionalexpress hatte auf der Strecke Hamburg-Lübeck halten müssen, da ein Reisender wegen Brandgeruchs den Notruf gewählt hatte. Später stellte sich heraus, dass der Geruch von den heißgelaufenen Zugbremsen kam. Als die Feuerwehr ankam, war kein Rauch mehr da. Nach etwa anderthalb Stunden habe der Zug seine Fahrt ohne Schäden fortsetzen können. Zuvor hatte das "Stormarner Tageblatt" berichtet.

