Versuchter Raub: Täter flüchtet mit E-Roller

Elmshorn. Ein junger Mann ist nach einem Raubversuch in Elmshorn (Kreis Pinneberg) mit einem E-Roller geflüchtet. Der etwa 18 Jahre alte Täter versuchte am Donnerstagabend, einem 22 Jahre alten Mann auf einem Fahrrad eine umgeschnallte Musikbox zu entreißen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dabei soll er dem Opfer mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Als Zeugen eingriffen, habe der Täter auf dem E-Roller die Flucht ergriffen. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt, musste den Angaben nach aber nicht behandelt werden.

