Verkehr Frau tritt auf Gas statt Bremse: Radfahrer in Lebensgefahr

Barmstedt. Eine 77-Jährige hat beim Abbiegen von einem Parkplatz in Barmstedt mit ihrem Auto einen Radfahrer erfasst und diesen lebensgefährlich verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen habe die Frau den 58 Jahre alten Mann am Donnerstag passieren lassen wollen, teilte die Polizei mit. Doch statt auf die Bremse trat sie den Angaben nach auf das Gaspedal. Das Auto überrollte den Mann. Anschließend prallte der Wagen gegen einen Baum. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Die Frau wurde leicht verletzt.

