Nordderby Werder gegen HSV an einem Samstagabend

Bremen. Das Norderby zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV findet am 18. September zur neuen Zweitliga-Anstoßzeit um 20.30 Uhr statt. Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Mittwoch bekannt. Die Partie des 7. Spieltags ist zu diesem Zeitpunkt dann bereits das dritte Spiel, dass der SVW an einem Samstagabend bestreitet. Bereits das Heimspiel gegen Hannover 96 am 1. Spieltag und die Auswärtsbegegnung mit Fortuna Düsseldorf am 2. Spieltag finden zu dieser Zeit statt.

