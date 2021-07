Unfälle Zwei Mädchen nach Verkehrsunfall in Appen in Lebensgefahr

Appen. Bei einem Verkehrsunfall in Appen im Kreis Pinneberg sind am Montag zwei zehnjährige Mädchen lebensgefährlich verletzt worden. Sie wurden nach Hamburg und Lübeck in Krankenhäuser geflogen. Die Kinder waren nach Angaben der Polizei unvermittelt auf die Fahrbahn vor ein Auto gelaufen. Eines der Mädchen wurde frontal, das andere seitlich von dem Auto erfasst. Die Autofahrerin, eine 31 Jahre alte Frau aus Hamburg, blieb nach Polizeiangaben unverletzt.

Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar. Hinweise auf eine nicht angepasste Geschwindigkeit des Autos gebe es bislang nicht, sagte ein Polizeisprecher.

