Frau hortet gestohlene Solarlampen und Gartendeko in Wohnung

Nusse. Bei Diebstählen aus zahlreichen Gärten im Kreis Herzogtum Lauenburg ist es offensichtlich nicht um den Wert der Beute gegangen. Die Polizei fand in der Wohnung einer 56 Jahre alten Frau ein Sammelsurium von einfachen Solarlampen über Pflanzen bis hin zu Gartendekoration. Die Gegenstände stammen mutmaßlich von 27 Diebstählen seit Mitte April in der Gemeinde Nusse und Umgebung, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Die Polizei war durch Zeugenaussagen auf die Verdächtige gekommen. Warum die Frau übermäßigen Gefallen an dem Diebesgut fand, war zunächst nicht klar.

© dpa-infocom, dpa:210705-99-264173/2