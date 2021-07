Ehemaliger St. Pauli-Profi Miyaichi kehrt nach Japan zurück

Ryo Miyaichi kehrt nach sechs Jahren in Hamburg nach Japan zurück.

Hamburg. Fußball-Profi Ryo Miyaichi hat einen neuen Verein gefunden. Wie sein bisheriger Club FC St. Pauli am Montag mitteilte, wird der ehemalige Kiezkicker künftig für den japanischen Erstligisten Yokohama F. Marinos spielen. "Wir wünschen Dir alles Gute und viel Erfolg auf Deinem weiteren Weg, Ryo!", twitterte der hanseatische Zweitligist an den 28 Jahre alten Außenbahnspieler, der nach sechs Jahren in Hamburg nach Japan zurückkehrt. Miyaichis Ende Juni ausgelaufener Vertrag wurde von den Hanseaten nicht verlängert.

