Schleswig. Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Schleswig hat einen Sachschaden von mehr als 200.000 Euro verursacht. Ein Teil des Hauses brannte in der Nacht zum Sonntag aus, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Bewohner wurden demnach von den Einsatzkräften aus dem Haus gerettet. Weitere Angaben etwa zur Ursache des Feuers und zum Hergang des Einsatz konnten zunächst nicht gemacht werden.

