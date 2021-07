Feuerwehrleute räumen nach den Rettungsarbeiten ihre Gerätschaften am Lkw zusammen.

Unfälle Rentner mit Rollator in Hamburg von Lkw überrollt

Hamburg. Ein Rentner mit Rollator ist am Freitag im Hamburger Stadtteil Groß Borstel von einem Lastwagen überrollt worden. Er sei unter der Sattelzugmaschine mit beiden Beinen eingeklemmt worden, teilte die Feuerwehr mit. Notfallsanitäter und Notarzt versorgten den Angaben zufolge den Mann. Der Sattelzug sei schließlich mithilfe von pneumatischen Hebekissen angehoben worden und der Schwerstverletzte habe so befreit werden können, teilte die Feuerwehr weiter mit. Der Rentner sei mit schwersten Beinverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:210702-99-235993/2