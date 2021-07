Triathlon: Mixed-Staffel-WM 2023 wieder in Hamburg

Hamburg wird 2023 erneut Austragungsort der Mixed-Staffel-Weltmeisterschaft im Triathlon. Das gaben Weltverbands-Präsidentin Marisol Casado, der Präsident der Deutschen Triathlon Union, Martin Engelhardt, und Hamburgs Sportsenator Andy Grote (SPD) am Donnerstag in der Hansestadt bekannt. Ein genaues Datum der Veranstaltung steht allerdings noch nicht fest.

Zusätzlich finden in der Elite-Klasse Einzelrennen der Männer und Frauen statt, die zur World Triathlon Series zählen. Dabei treten die Teilnehmenden in der sogenannten Super-Sprintdistanz (300 Meter Schwimmen, 7 Kilometer Radfahren, 1,7 Kilometer Laufen) in Vorläufen sowie in Halbfinals und im Finale an. Um Weltmeister-Ehren kämpfen in der Hansestadt dagegen auch die Junioren und die Altersklassen.

