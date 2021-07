HSV vereinbart Testspiel: Am 12. Juli gegen Silkeborg IF

Grassau/Hamburg. Der Hamburger SV wird im Rahmen seiner Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga ein weiteres Testspiel absolvieren. Wie die Hanseaten am Donnerstag aus ihrem Trainingslager im oberbayerischen Grassau mitteilten, empfangen sie am 12. Juli in der Hansestadt den dänischen Erstliga-Aufsteiger Silkeborg IF. Nach den Vorbereitungsspielen gegen Wacker Innsbruck (1:0) und den FC Augsburg (7. Juli) wartet auf das Team von Trainer Tim Walter damit ein weiterer Härtetest, der erneut unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden wird. Das erste Punktspiel steht für die Norddeutschen am 23. Juli (20.30 Uhr) beim FC Schalke 04 an.

