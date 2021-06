Bad Schwartau. Heftiger Regen hat einen Gehweg und ein Haus in Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) am Mittwoch teilweise unterspült. Das Gebäude sei in seiner Stabilität gefährdet, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Wo das Gewitter durchgezogen sei, habe es zahlreiche Einsätze gegeben, etwa wegen hochgedrückter Gullydeckel.

