Bombenentschärfung in Bad Oldesloe angekündigt

Bad Oldesloe. Wegen der Entschärfung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg müssen am Freitag (2. Juli) in Bad Oldesloe im Kreis Stormarn rund 2300 Menschen ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Bis 10.00 Uhr müssten alle Betroffenen den Evakuierungsbereich verlassen haben, teilte die Stadt Bad Oldesloe am Mittwoch mir. Der Blindgänger war bei Bauarbeiten in der Grabauer Straße gefunden worden.

Die Entschärfung durch Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes werde voraussichtlich um 12.00 Uhr beginnen und zwischen 30 und 60 Minuten dauern, heißt es in der Mitteilung. Je nach Zustand des Zünders könne es aber auch zu Verzögerungen kommen, so dass sich die Menschen auf eine mehrstündige Abwesenheit einrichten sollten. Als Notunterkunft steht den Angaben zufolge am Freitag ab 9 Uhr das Bürgerhaus in der Mühlenstraße zur Verfügung.

Nach Angaben der Stadt werden eine Reihe von Straßen rund um den Fundort der Bombe ab 9.00 Uhr für Fahrzeuge aller Art und für Fußgänger gesperrt, mehrere Buslinien werden umgeleitet. Die Autobahnen A1 und A21 sowie der Zugverkehr seien dagegen nicht betroffen, hieß es

