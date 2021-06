Karl-May-Spiele in Bad Segeberg feiern Hörspiel-Premiere

Dieses Jahr wird in der Kalkberg-Arena in Bad Segeberg nicht geritten. Die Karl-May-Spiele haben sich neu aufgestellt - und setzen nun vor allem auf Unterhaltsames für die Ohren.

Bad Segeberg. Weil die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg auch 2021 coronabedingt verschoben werden mussten, hat die Kalkberg AG umgesattelt und bietet stattdessen ein Hörspiel unter freiem Himmel. Die Live-Veranstaltung "Winnetou - Das Gold der Rocky Mountains" wird am Donnerstag (1. Juli/19.00 Uhr) Premiere auf der neuen Theaterbühne im Indian Village unmittelbar neben der Kalkberg-Arena feiern.

"In diesem Jahr wird wieder alles ein bisschen anders. Aber wir sind so froh, dass es endlich wieder am Kalkberg losgeht", sagte Geschäftsführerin Ute Thienel am Dienstag in Bad Segeberg.

Das eigens von Regisseur und Drehbuchautor Michael Stamp geschriebene Stück hat 25 verschiedene Szenen. Es spielen, musizieren und sprechen sieben Schauspieler. Einer von ihnen macht zudem gemeinsam mit einem Kollegen Live-Geräusche, die das Hörspiel unmittelbar während des Geschehens mit dem passenden Sound unterlegen. Ob das Nachladen der Gewehre, das Hufeschlagen der Pferde, das Quietschen der Salontür oder klingende Äxte bei Kampfszenen - auch die beiden Geräuschemacher folgen sekundengenau dem Drehbuch.

Und während die Karl-May-Spiele sonst immer schnell ausverkauft sind, sind für das Live-Hörspiel mit Winnetou und Old Shatterhand und allen bekannten Melodien noch Karten zu haben. Old Shatterhand spricht und spielt Joshy Peters, der Winnetou heißt Sascha Hödl.

Die eigentlich schon für 2020 geplante Aufführung von "Der Ölprinz" im Kalkberg-Rund ist auf 2022 geschoben. "Das gesamte Team an der Spitze - Alexander Klaws, Kathy Karrenbauer, Sascha Hehn - wird 2022 auftreten", versicherte Thienel. Die traditionsreiche Veranstaltung, die seit 1952 Jahr für Jahr die Geschichten des Schriftstellers Karl May auf die Bühne bringt, lockte in ihrer bislang letzten Saison 2019 gut 402 000 Besucher in das Freilufttheater.

