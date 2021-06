Bahn: Sanierung der Fehmarnsundbrücke im Zeitplan

Fehmarn. Die Instandsetzungsarbeiten an der fast 60 Jahre alten Fehmarnsundbrücke machen Fortschritte. Die Arbeiten seien im Zeitplan, sagte die Projektleiterin der Deutschen Bahn, Grit Kossiedowski, am Dienstag bei einem Ortstermin. Zurzeit würden die Schrammborde erneuert und die Fahrbahnübergänge verstärkt, sagte sie. Außerdem solle voraussichtlich noch in diesem Jahr mit der Sanierung der Betonpfeiler begonnen werden. Die Deutsche Bahn und der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr setzen derzeit die rund einen Kilometer lange Brücke instand, die die Ostseeinsel Fehmarn und Schleswig-Holstein verbindet. Die bislang geplanten Sanierungsarbeiten sollen nach Angaben der Bahn voraussichtlich 2024 abgeschlossen werden.

© dpa-infocom, dpa:210629-99-190576/2