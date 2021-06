Brände Dachstuhl von Haus in Bönningstedt in Flammen

Bönningstedt. Der Dachstuhl eines Wohn- und Geschäftshauses in Bönningstedt (Kreis Pinneberg) ist am Dienstag in Brand geraten. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei seien im Einsatz, teilte der Kreisfeuerwehrverband am Vormittag mit. Verletzte gebe es nicht. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:210629-99-186093/2