Ministerium: Engmaschigere Kontrollen von Reiserückkehrern

Kiel. Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) hat strengere Kontrollen von Reiserückkehrern gefordert. "Statt mitten in der Urlaubszeit neue Regelungen zu erlassen oder Verschärfungen einzuführen – was viele Reisende vielleicht auch gar nicht mitbekommen – ist es wichtiger, bestehende Regeln besser und engmaschiger zu kontrollieren", sagte Garg am Montag in Kiel. Das gelte für Impfzertifikate, Genesenen- und Testnachweise.

"Grundsätzlich sind die Regelungen auf Bundesebene, die deutschlandweit gelten, gut und sinnvoll", sagte Garg. Die Unterscheidung zwischen Einreisen aus Risiko-, Hochinzindenz- und Virusvariantengebieten sei nachvollziehbar und angemessen. "Zudem sind Urlauberinnen und Urlauber auf diese Regelungen eingestellt." Regeln müssten schließlich verständlich und verlässlich sein. "Das gilt nicht nur für den Flughafen, sondern auch für Reisende, die auf dem Seeweg, der Schiene oder auf der Straße einreisen."

