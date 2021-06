Glücksspiele Vier sechsstellige Lotterie-Gewinne in Schleswig-Holstein

Kiel. Gleich vier Spieler aus Schleswig-Holstein haben am Wochenende in verschiedenen Lotterien jeweils sechsstellige Gewinne erzielt. Ein Spieler aus dem Kreis Segeberg hatte im Lotto sechs richtige Gewinnzahlen und gewann 557.007,10 Euro, wie NordwestLotto am Montag mitteilte.

Zwei Glückliche aus den Kreisen Pinneberg und Stormarn hatten in der Umweltlotterie "Bingo!" Dreifach-Bingo auf ihren Losen. Sie teilten sich den Jackpot mit einem Spieler aus Bremen. Ihre Gewinnsumme betrug 252.960,60 Euro. Zudem ging in der Zusatzlotterie Super 6 ein Gewinn über 100.000 Euro nach Nordfriesland.

