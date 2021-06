Künstler Gunter Demnig verlegt 6000. Stolperstein in Hamburg

Hamburg. Der Künstler Gunter Demnig verlegt heute (11.00 Uhr) den 6000sten Stolperstein in Hamburg. Er soll an Chung Ying und 12 weitere chinesische Opfer im ehemaligen Chinesenviertel Schmuckstraße/Talstraße im Hamburger Stadtteil St. Pauli erinnern. Der erste Hamburger Stolperstein wurde 2002 für Prof. Siegfried Korach in der Hartungstraße 1 im Grindelviertel verlegt, teilte die Initiative mit. Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) und der chinesische Generalkonsul Du Xiaohui werden Grußworte sprechen. Die Stolpersteine erinnern an Menschen, die in der Zeit des Nationalsozialismus deportiert wurden und meist dem Holocaust zum Opfer fielen.

