Spitzenpolitiker und Fans empfangen Handball-Meister Kiel

Kiel. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther, Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer und mehr als hundert Fans haben den alten und neuen deutschen Handball-Meister THW Kiel am späten Sonntagabend nach der Rückkehr am Flughafen in Empfang genommen. Die "Zebras" waren kurz nach dem 25:25-Krimi in Mannheim bei den Rhein-Neckar Löwen geehrt worden und dann per Charterflieger in die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt zurückgeflogen.

Mit der "MS Düsternbrook" ging es dann am späten Abend auf dem Wasserweg in langsamer Fahrt die Kiellinie entlang, um den wartenden Anhängern sich und die Meisterschale zu präsentieren. Corona-bedingt mit dem gebührenden Abstand, aber bei bester Stimmung.

"Die Meisterschale ist auch für unsere Fans und die Stadt", sagte Kapitän Domagoj Duvnjak, der die Trophäe schon aus dem Charterjet heraus präsentiert hatte, in einer THW-Mitteilung von Sonntagabend. Durch den hart erkämpften Punktgewinn bei den Rhein Neckar Löwen hatte der deutsche Rekordchampion den punktgleichen Nordrivalen SG Flensburg-Handewitt dank des gewonnenen Direktvergleichs knapp hinter sich gelassen und zum 22. Mal den Meistertitel errungen.

