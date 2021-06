Elf Corona-Neuinfektionen - Sieben-Tage-Inzidenz bei 9,3

Hamburg. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Hamburg nach Angaben der Gesundheitsbehörde am Sonntag von 10,0 auf 9,3 gesunken. Die Behörde meldete elf neue Fälle. Am Samstag waren es noch 35 neue Fälle, am Sonntag vor einer Woche 24. Die Inzidenz lag damals bei 12,4.

Die Zahl der seit Beginn der Pandemie an oder im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorbenen Menschen liegt bei 1590. Das ist ein Toter mehr als noch am Samstag gemeldet. Insgesamt haben sich laut Gesundheitsbehörde nachweislich bisher 77.300 Bürger mit Sars-CoV-2 infiziert. Davon gelten nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) 75.100 als genesen.

In Hamburger Krankenhäusern werden nach Angaben der Gesundheitsbehörde vom Freitag 36 Covid-19-Patienten behandelt. Auf den Intensivstationen liegen 17 Corona-Kranke.

