Bisher kein Reise-Chaos im Norden

Hamburg/Kiel/Hannover. Trotz Sommerferien in mehreren Bundesländern ist es auf den Straßen in Norddeutschland am Wochenende entspannt geblieben. "Das große Chaos ist ausgeblieben", sagte eine Sprecherin des ADAC am Sonntag. Das liege unter anderem daran, das etwa in Niedersachsen und Bremen noch keine Ferien seien. Zwar sei es insgesamt voller, die große Reisewelle Richtung Küste habe aber noch nicht begonnen.

Als Nadelöhre erweisen sich vor allem die Baustellen auf der A1 oder auf der A7 um Hamburg, so die ADAC-Sprecherin. Dennoch sei der Verkehr in und um die Hansestadt ebenfalls weitestgehend unauffällig, teilte die Verkehrszentrale Hamburg mit. Wie erwartet seien vor allem stadtauswärts viele Menschen unterwegs.

Auch auf der Autobahn Richtung Lübecker Bucht sei es am Sonntag noch entspannt, sagte die Autobahnpolizei. Im Laufe des Nachmittags wird jedoch mit starkem Andrang gerechnet. Bereits am Mittag staute es sich um Neustadt in Holstein, weil viele Menschen versuchten, eine Baustelle auf der Autobahn auf diesem Weg zu umfahren.

Ruhig ging es dagegen auf den Straßen in Richtung Dänemark zu. Generell sei Sonntagnachmittag eine gute Reisezeit, sagte die ADAC-Sprecherin. Dann sei tendenziell weniger Verkehr.

© dpa-infocom, dpa:210627-99-161216/2