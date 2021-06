Polizei räumt erneut den Hamburger Stadtpark

Hamburg. In der Nacht zum Sonntag hat die Polizei erneut Feiern im Hamburger Stadtpark aufgelöst. Dort hatten sich nach Angaben der Polizei bis zu 2500 Feiernde getroffen ohne auf die nach der Corona-Verordnung vorgeschriebenen Abstände zu achten. Mit Einsetzen der Dunkelheit sei die Stimmung zunehmend aggressiver geworden, so die Polizei. Beamte seien mit Flaschen und Pyrotechnik beworfen worden. Daraufhin wurden die Besucher zunächst per Lautsprecherdurchsage aufgefordert, größere Ansammlungen aufzulösen.

Gegen 0.15 Uhr sei damit begonnen worden, die große Wiese im Stadtpark zu räumen. Zehn Menschen wurden vorläufig festgenommen, dazu kommen sechs Ingewahrsamnahmen und 32 Platzverweise. Zwei Beamte seien leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Ob es auch Verletzte unter den Feiernden gab, konnte sie zunächst nicht sagen. Gegen 2 Uhr entspannte sich die Lage im gesamten Park. Bereits in der Nacht zuvor war es im Stadtpark zu zahlreichen Auseinandersetzungen und Festnahmen gekommen, als die Polizei Feiern auflöste.

