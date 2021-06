Polizei greift Mann mit drei offenen Haftbefehlen auf

Lübeck. Am Lübecker Hauptbahnhof haben Polizisten am frühen Samstagmorgen einen Mann aufgegriffen, der mehrfach zur Fahndung ausgeschrieben war. Wie die Bundespolizei mitteilte, waren Beamte auf den 35-Jährigen aufmerksam geworden, weil er sich über mehrere Stunden am Bahnhof aufhielt, aber offenbar nicht die Absicht hatte, in einen Zug zu steigen. Bei der Kontrolle des Mannes stellte sich heraus, dass gleich drei Haftbefehle gegen ihn vorlagen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht und muss nun noch eine Freiheitsstrafe von 361 Tagen unter anderem wegen räuberischen und gewerbsmäßigen Diebstahls verbüßen.

