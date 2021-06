Stegner will sich im Bundestag die AfD vornehmen

Kiel. Ex-SPD-Bundesvize Ralf Stegner will sich nach einer möglichen Wahl in den Bundestag mit der AfD auseinandersetzen. "Noch nie in meinem Leben hat in der Politik irgendjemand auf mich gewartet", sagte der scheidende Landtags-Fraktionschef den "Kieler Nachrichten" (Samstagsausgabe). Niemand werde mit der Sänfte zum Erfolg getragen. Ihn interessierten Themen wie internationale Friedenspolitik, globale Gerechtigkeit und Entwicklungszusammenarbeit. "Und dass eine rechtsradikale Partei die stärkste Oppositionspartei im Deutschen Bundestag ist, ist mir nicht nur ein Dorn im Auge." Er sei bereit, seinen Beitrag dazu zu leisten, "dass die Demokratiefeinde wieder verschwinden". "Dem möchte ich meine Kampfkraft widmen. Mit Schmackes!"

