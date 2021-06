HSV-Handballer können vor 2700 Zuschauern spielen

Ein Handballer hält den Spielball in den Händen.

Hamburg. Die Zweitliga-Handballer des HSV Hamburg können ihr letztes Saisonheimspiel gegen den ASV Hamm-Westfalen am 22. Juni vor 2700 Zuschauern austragen. "Mit 2700 Fans im Rücken steht dem Aufstieg unseres @HamburgHandball spätestens beim letzten Heimspiel der Saison nicht mehr viel entgegen!", twitterte Innen- und Sportsenator Andy Grote (SPD) am Mittwoch. Zuerst hatte das "Hamburger Abendblatt" darüber berichtet.

Die Hamburger liegen aktuell hinter dem TuS N-Lübbecke auf dem zweiten Tabellenplatz. Zum Aufstieg fehlt beiden Teams noch je ein Punkt. Sollte der drittplatzierte VfL Gummersbach am Mittwochabend gegen den HC Elbflorenz Dresden oder am Samstag gegen die HSG Konstanz einen Punkt verlieren, wäre der Sprung in die Bundesliga schon vorher perfekt.

