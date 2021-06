Kino-Öffnungen: Filmförderung lockt mit Freikarten

Hamburg. Anlässlich der Kino-Öffnungen am 1. Juli in der Corona-Krise lockt die MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein Zuschauer mit Kinofreikarten zurück in die Säle. Am Startwochenende gebe es von Donnerstag bis Sonntag unter dem Motto "MOIN - Die erste Runde geht auf uns" in 34 Kinos in Schleswig-Holstein und 16 Kinos in Hamburg jeweils eine Umsonst-Vorstellung. "Mit der Aktion möchten wir uns bedanken: Für das Durchhalten in der Krise und für die Unterstützung für die Kinos", sagt Helge Albers, Geschäftsführer der Filmförderung, am Dienstag.

Unter den Filmen, die im Rahmen der Aktion gezeigt werden, ist auch die deutsche Komödie "Catweazle" zu sehen. Dabei mimt Kult-Komiker Otto Waalkes (72) einen verrückten Magier, der sich versehentlich aus dem 11. Jahrhundert in die Gegenwart zaubert. Nachdem der Filmstart mehrfach verschoben werden musste, fühlt sich der gebürtige Ostfriese nach eigenen Aussagen angesichts der bevorstehenden Premiere geradezu euphorisch: "Geht es wirklich los? Ich kann’s noch gar nicht glauben. Dass die Kinos mit meinem Film aufmachen, das habe ich natürlich nie erwartet, das ist für mich etwas ganz Besonderes."

