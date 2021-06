Im Trainingslager: HSV absolviert Testspiel gegen Innsbruck

Hamburg. Der Hamburger SV absolviert während seines Sommer-Trainingslagers im oberbayerischen Grassau ein Testspiel gegen Wacker Innsbruck. Wie der hanseatische Club am Dienstag mitteilte, treffen der deutsche und der österreichische Fußball-Zweitligist am 30. Juni dort unter Ausschluss der Öffentlichkeit aufeinander. Auf der Rückreise aus dem am 29. Juni beginnenden Trainingslager testet die Mannschaft des neuen Cheftrainers Tim Walter zudem am 7. Juli in Heimstetten gegen den Bundesligisten FC Augsburg.

© dpa-infocom, dpa:210615-99-03159/2