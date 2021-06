Ex-HSV-Profi Lasogga: "Liebe zum Verein ist immer noch da"

Hamburg. Stürmer Pierre-Michel Lasogga hängt nach wie vor am Fußball-Zweitligisten Hamburger SV. "Die Liebe zum Verein ist immer noch da", sagte der 29-Jährige in einem Interview der "Bild"-Zeitung (Donnerstag). Den dritten vergeblichen HSV-Anlauf zur Rückkehr in die Bundesliga habe er verfolgt: "Es ist sehr traurig, dass es wieder nicht geklappt hat. Ich habe viele Spiele im TV gesehen."

Lasogga, der seit seinem Vertragsende beim HSV vor zwei Jahren in Katar spielt, arbeitet nach einer Meniskus-Operation derzeit in Hamburg am Comeback für seinen aktuellen Club Al-Khor. Eine Rückkehr nach Deutschland schließt der Mittelstürmer nicht aus: "Mein Ehrgeiz ist nach wie vor riesengroß. Sollte es nach Vertragsende 2022 ein Angebot aus Katar geben, werde ich mir das anhören. Aber ich fühle mich bereit, in Europa wieder Fußball zu spielen."

