A7: Hochgeschleudertes Metallteil durchschlägt Autoscheibe

Warder. Ein hochgeschleudertes Metallteil hat auf der Autobahn 7 im Kreis Rendsburg-Eckernförde die Windschutzscheibe eines Autos durchschlagen und die Beifahrerin durch Splitter im Gesicht verletzt. Weil der Rettungshubschrauber nach dem Unglück am Dienstagnachmittag zwischen Bordesholm und Warder auf der Autobahn landete, wurde die Fahrbahn in Richtung Norden vorübergehend gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Die 51 Jahre alte Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor hatte ein anderes Auto das Metallteil überfahren und in die Luft geschleudert. Die drei weiteren Mitfahrer, darunter zwei Kinder, blieben unverletzt.

