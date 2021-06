Hamburg Harley Days werden auf nächstes Jahr verschoben

Hamburg. In diesem Jahr wird es wegen der Corona-Pandemie keine Harley Days in Hamburg geben. "Nicht zuletzt angesichts derzeit sinkender Infektionszahlen haben wir bis zuletzt an die Möglichkeit der Durchführung geglaubt und uns für die Hamburg Harley Days eingesetzt, aber wir mögen keine halben Sachen", sagte Organisator Nils Buntrock am Dienstag. Die berechtigten behördlichen Einschränkungen aufgrund der Pandemie seien für Veranstaltungen dieser Art leider nach wie vor groß. Unter den gegebenen Umständen hätten die Veranstalter leider nicht anders entscheiden können. Die Hamburg Harley Days 2022 sollen vom 24. bis zum 26. Juni stattfinden.

