Kein Public Viewing zur EM auf dem Heiligengeistfeld

Hamburg. Zur Fußball-Europameisterschaft wird es kein Public Viewing auf dem Hamburger Heiligengeistfeld geben. Ob kleinere Fanfeste in den Bezirken stattfinden, liege in der Hand der Bezirksämter, erklärte ein Sprecher der Wirtschaftsbehörde. Wegen der andauernden Corona-Pandemie erlaubt die geltende Hamburger Verordnung Veranstaltungen im Freien mit maximal 650 Zuschauern, aber nur mit festen Sitzplätzen. Der Senat hat allerdings weitere Lockerungen zum 11. Juni angekündigt. An dem Tag beginnt die EM mit dem Auftaktspiel Türkei-Italien in Rom.

Vor drei Jahren hatten rund 20.000 Fans das Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Mexiko bei der WM in Russland verfolgt. Das Heiligengeistfeld auf St. Pauli bietet Platz für bis zu 40.000 Menschen.

