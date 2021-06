THW Kiel nur Zaungast beim Pokal-Finale

Kiels Trainer Filip Jicha (r) steht am Spielfeldrand.

Hamburg. Tiefe Trauer in Kiel: Titelhamster THW ist nur noch Zaungast beim Finale um den deutschen Handball-Pokal. Die Mannschaft von Trainer Filip Jicha scheiterte am Donnerstagabend überraschend am Bundesliga-Elften TBV Lemgo Lippe mit 28:29 (18:11) und kann damit ihren Rekord von elf Pokalsiegen nicht ausbauen. "Ich bin geschockt", gestand Kiels Spielmacher Domagoj Duvnjak nach der unerwarteten Pleite.

Im Finale am Freitag (17.30 Uhr/ARD und Sky) muss sich Lemgo mit der MT Melsungen auseinandersetzen. Die Nordhessen bezwangen die TSV Hannover-Burgdorf mit 27:24 (14:11). Damit wird es erstmals seit der Premiere des Final 4 im Jahr 1993 einen neuen Pokalsieger geben. Hannover stand schon einmal im Endspiel (2018), Melsungen noch nie. Am Donnerstag waren lediglich 1600 der möglichen 2000 Karten verkauft worden.

