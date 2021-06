Festnahme eines 24-jährigen Drogendealers im Eltern-Haus

Hamburg. Polizisten haben in Hamburg zwei Wohnungen durchsucht und einen 24-jährigen mutmaßlichen Drogendealer im Hause seiner Eltern festgenommen. Der Mann soll insgesamt 120 Kilogramm Marihuana und etwa ein Kilogramm Kokain verkauft haben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Im Zuge der Ermittlungen spielte auch die Entschlüsselung von "EnchroChat" eine zentrale Rolle, sagte ein Sprecher der Polizei. Die verschlüsselte Internetplattform wurde von zahlreichen Kriminellen genutzt. Neben der elterlichen Wohnung in Altona durchsuchten die Ermittler am Dienstag noch ein anderes Wohnobjekt in Eimsbüttel und stellten dabei weitere Beweismittel sicher. Zuvor hatte Hamburger Medien darüber berichtet.

