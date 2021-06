Eine Statue der Justitia mit einer Waage und einem Schwert in ihren Händen.

Prozesse Lebenslange Haft für 30-Jährigen wegen Mordes an Ex-Freundin

Lübeck. Wegen Mordes an seiner ehemaligen Lebensgefährtin hat das Lübecker Landgericht am Dienstag einen 30 Jahre alten Mann zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht habe es als erwiesen angesehen, dass der Angeklagte seine frühere Lebensgefährtin im September 2020 in ihrer Lübecker Wohnung erstochen habe, sagte Richter Christian Singelmann. Der Angeklagte habe die von der 27 Jahre alten Mutter seiner beiden Kinder ausgesprochene Trennung nicht akzeptieren wollen. Der 30-jährige Deutsche habe ihr aufgelauert und sie aus niedrigen Beweggründen mit 27 Messerstichen getötet, sagte Singelmann.

Der Angeklagte nahm den Urteilsspruch ohne äußerlich erkennbare Regung auf. Mit dem Urteil folgten die Richter dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte die Tat dagegen als Totschlag gewertet und eine zeitlich begrenzte Haftstrafe gefordert, ohne ein konkretes Strafmaß zu nennen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

